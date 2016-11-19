العبادى يبحث مع القيادة المركزية الأمريكية تطورات عملية تحرير الموصل

بغداد أ ش أ

بحث القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ، فى بغداد مساء الجمعة ، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل ، تطورات معركة تحرير الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى.

وأشاد الجنرال فوتيل بالانتصارات التى حققتها القوات العراقية فى معارك تحرير الموصل، مؤكدا التزام التحالف الدولى بدعم العراق فى محاربة الإرهاب وتدريب وتسليح القوات المسلحة العراقية.

وتم خلال لقاء العبادى وفوتيل والوفد المرافق له، بحضور السفير الأمريكى ببغداد دوجلاس سيليمان، مناقشة سير عمليات الموصل والتقدم الذى تحرزه القوات العراقية على كافة محاور العمليات ضد داعش، إضافة إلى ملف تدريب وتسليح القوات العراقية.