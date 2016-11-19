هزاع بن زايد: 1970 فجر نهضة عمان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سلطنة عمان الشقيقة بذكرى نهضتها المباركة الـ46.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في الذكرى 46 لعيد عمان، التهنئات لها قيادة وشعباً، فجر النهضة كان في 1970 ومنذ الخطة الخمسية الأولى في 1976 زهت التنمية وازدهرت مجداً إلى مجد».

ونشر سموه صورة تجمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع جلالة السلطان قابوس، وصوراً أخرى تجمع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع سلطان عمان.