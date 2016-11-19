إطلاق 200 فعالية في 17 فرعاً

تنطلق غداً فعاليات أسبوع الابتكار على مستوى كليات التقنية العليا، حيث اعتمدت الكليات وفق خطتها الاستراتيجية للابتكار نحو 200 فعالية تشمل مشاريع وورش عمل ومنافسات ومعارض ابتكارية، والتي ستنفذ على مستوى فروع الكليات الـ17 الموزعة في مختلف إمارات الدولة.

تطوير الأفكار

وبهذه المناسبة أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن أسبوع الابتكار أصبح حدثا سنويا وتظاهرة تتنافس خلالها مختلف المؤسسات والجهات العاملة في الدولة لإبراز إبداعاتها وابتكاراتها، حيث عزز هذا الحدث من مفهوم الابتكار بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، مشيراً الى أن كليات التقنية العليا تعتبر الابتكار جزءاً أساسياً من استراتيجيتها، وتنظر له بمفهوم (تطوير الأفكار وطرح الحلول الابداعية التي تخدم المجتمع المحلي) على أنه جزء من حياة الطالب الدراسية، خاصة مع وجود استراتيجية للابتكار في الكليات تهدف لتعزيز ثقافة الابتكار على مستوى الموظفين والطلبة والبيئة التعليمية.

وأضاف الشامسي أن طلبة كليات التقنية العليا يتميزون بتعليمهم القائم على التطبيق وكذلك بالكفاءات التدريسية التي تتمتع بخبرات أكاديمية وعملية، مما يعزز توجه الطلبة نحو تنفيذ المشاريع والتطبيقات ذات الأفكار المبتكرة، والتي ترتبط بالواقع واحتياجاته بحيث تطرح أفكارا تطويرية أو حلولا لمشكلات تدعم سهيل حياة الأفراد.

9 محاور

من جانبه أكد الدكتور يحيى الأنصاري الرئيس التنفيذي للابتكار في كليات التقنية العليا ومدير كلية العين للطلاب، أهمية فعاليات أسبوع الابتكار، والذي تحرص كليات التقنية على المشاركة فيه، حيث تم الاستعداد له من بداية العام الأكاديمي من خلال توجيه الكليات الـ17 على مستوى الدولة، لإبراز المهارات الابداعية والإنجازات الابتكارية للطلبة، وقد تم تحديد تسعة محاور لطبيعة الفعاليات التي ستطرح في أسبوع الابتكار والتي ركزت على: الابتكار من حيث المفهوم والتطبيق، والهندسة الابتكارية، والابتكار المجتمعي، والابتكار الصديق للبيئة، والمبتكر ورائد الأعمال، ورواد الاعلام والاتصال، والمشاريع المبتكرة، والخدمات الصحية المبتكرة، وأخيرا التطبيقات الذكية، مما يؤكد أن الإنسان يمكن أن يكون مبتكراً في مواقع ومجالات مختلفة مهما كانت الأفكار التي يطرحها بسيطة.

وأشار إلى أن هذه المحاور وضعت بحيث تشمل مختلف البرامج والتخصصات في الكليات وطبيعة الخبرات العلمية والتطبيقية التي يتمتع بها الطلبة، وبناء عليها حددت كل كلية مجموعة من الفعاليات والمشاريع والمبادرات التي ستنفذ خلال أسبوع الابتكار، والتي بلغت 200 مشاركة على مستوى جميع الكليات.