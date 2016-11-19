جامعة أبوظبي: الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجيتنا

أكد علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي أهمية الابتكار والإبداع كمحور رئيسي وركيزة أساسية في استراتيجية الجامعة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ولفت إلى التزام الجامعة بتكريس جميع مواردها لطرح منظومة تعليمية متكاملة تعمل على صقل الشخصية الطلابية وإعدادها بشتى العلوم والمعارف النظرية والمهارات التطبيقية والتقنية التي تمكنها من مواجهة تحديات العصر وذلك بما يتوافق مع احتياجات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030.

وكان بن حرمل زار حرم جامعة أبوظبي في العين والتقى القيادات الأكاديمية واستعرض المبادرات العلمية المبتكرة التي تطرحها الجامعة في حرمها بالعين خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري.

وأوضح أن جامعة أبوظبي بدأت العمل على وضع خطة تطويرية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بالمرافق الأكاديمية والخدمية لحرمها الجامعي في العين.