فعاليات حية وورش ابتكار بمهرجان أبوظبي للعلوم

تواصلت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أبوظبي للعلوم لليوم الثاني على التوالي، حيث استقبلت حديقة أم الإمارات في العاصمة أبوظبي بعد ظهر أمس العائلات والطلاب من مختلف الأعمار للاستمتاع بعروض حية لتجارب فيزيائية وكيميائية شيقة، حيث تميزت البرامج وورش العمل بدعم الابتكار والتطوير العلمي لدى الطلاب، واستمتع الطلاب بتشغيل جهاز روبوت بآلات الضغط المائي، والسباحة في الفضاء بينما فضل بعض الصغار الركض واللعب على العشب.

أنشطة متنوعة

وأكد صالح جذلان المزروعي المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم المنطقة الغربية،لـ (البيان)، أن المهرجان يضم أنشطة متنوعة منها ورش الأطفال المنقبون، والغلاف الجوي وما وراءه، والمتسابقون المتجددون، والمهندس الصغير، وكهرباء الصغار، ونجوم رياضة الليغو، بالإضافة إلى الرسم بالضوء، والملعب الرقمي،ومنطقة العلوم الذكية وغيرها من ورش العمل المهمة والممتعة للطلاب.

وأضاف إن المواد وورش العمل العلمية في المهرجان مكملة لمنهاج العلوم المدرسي حسب استراتيجية مجلس أبوظبي للتعليم في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

التطبيقات الذكيةوأكدت نعمة المرشودي مدير المشاريع الخاصة في مجلس أبوظبي للتعليم، أن ورش العمل التفاعلية في مهرجان أبوظبي للعلوم متعددة ومتميزة، حيث يستكشف الأطفال القواعد العلمية من خلال التطبيقات الذكية، والتي يعرضها أمامهم مجموعة من المشرفين الخبراء.