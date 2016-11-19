صور.. «المصريين الأحرار» بسوهاج يفتتح معرضه الخيري الثاني للملابس

افتتح مساء اليوم الجمعة، نواب حزب المصريين الأحرار بسوهاج المعرض الخيري الثاني للملابس تحت شعار «علشان مصر اللي بنحلم بيها» والذي تم تنظيمه داخل مركز شباب حي راشد ويضم ما يقرب من 3500 قطعة ملابس متنوعة،

وقال النائب مصطفي سالم أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، إن المعرض الحالي واحدًا من سلسلة معارض وفاعليات سيتم تنظيمها بمختلف مراكز المحافظة خلال الفترة القادمة .

وأشار أحمد عبد الحافظ امين شباب الحزب بالمحافظة إلى أن المعرض خدم ما يقرب من 500 أسرة من الأسر المقيمة بمناطق حي راشد والشهيد والعمري والحويتي، إضافة إلى سكان المخبز الآلي، مضيفًا أنه قد شارك في التخطيط لهذا المعرض على مدار الشهر جميع الامانات النوعية للحزب، ونفذه 30 شاب وفتاة من أمانتي الشباب والمراة بالتعاون مع مركز شباب حى راشد بسوهاج برئاسة بلال البردويلى رئيس مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن المعرض تم افتتاحه بحضور نواب الحزب في البرلمان محمد الجبالي نائب جرجا ، علاء مازن نائب سوهاج ، أحمد نشأت نائب سوهاج ، طارق رضوان نائب دار السلام ، رأفت ابو الخير نائب البلينا، بالإضافة إلى​ أمناء الأمانات النوعية و أعضاء هيئة مكتب الحزب بسوهاج ومختلف مراكز المحافظة.