محافظة القليوبية تنفي اقتحام المحافظ للمنازل المخالفة

أصدر المسئول القانوني لمحافظة القليوبية في بيان للرد على زعم مندوب جريدة الجمهورية بالمحافظة أن المحافظ اقتحم هاجم المنازل وروع الآمنين.

وقال البيان “كشفت المعلومات الأولية للمسئولين عن متابعة قرارات اللواء عمرو عبدالمنعم محافظ القليوبية، أثناء جولاته اليومية بقرى ومدن المحافظة أن المستندات الخاصة بالشارع المقام فيه مباني مخالفة خلف ملعب الثانوي بطوخ، والتي أمر اللواء عمرو عبدالمنعم محافظ القليوبية بقطع المرافق عنها، لم تكن ضمن الحيز العمراني وقت إنشائها، وحرر لهم عدة محاضر وصدر ضدهم قرارات إزالة ولكنها لم تنفذ”.

وأكد البيان أن المباني أٌقيمت بدون ترخيص وبالمخالفة لقانون الزراعة، كما لم يتم العثور على مستند واحد يشير إلى عمل إجراءات قانونية ـو طبيعية لتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي لمنطقة شارع معيط ” منطقة مستجدة مخالفة”.

وقال البيان “فقد ثبت كذب الإدعاءات دخول المنطقة الحيز العمراني عام 2009 حيث أنه ثبت أنضمامها للحيز العمراني بعد ثبوت المخالفة بالمبانى عام 2013، وبشأن الإدعاءات الباطلة والمزيفة والمخالفة للحقائق بأن المحافظ هاجم المنازل وروع الآمنين فأن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة وأن المحافظ بصحبته جميع المسئولين بالمحافظة والمدينة تفقدا الشارع فقط ولم يطرق أي باب”.

واستطرد “خلال جولته بالمنطقة احتراما لحرمة المكان بالرغم من أن هذه المباني مخالفة للقانون، وتحقيقًا للإجراءات القانونية، وتأصيلا لسيادة القانون قام رئيس مباحث الاشغالات فقط بالضغط على زر التيكتافون الصوتي لمندوب جريدة الجمهورية بالقليوبية للاستفسار عن الإيصالات القانونية للمرافق، وردت عليه إحدى السيدات، وقال لها من فضلك نريد نزول أحد لمقابلة المحافظ ولم يرد أحد على الرغم من أن إثنين من الموجودين أكدو أن مندوب الجمهورية يجلس داخل المنزل المخالف ولم يخرج من المنزل اليوم”.

وكشفت المحافظة أن تلك التصرفات الغير مسئولة تستوجب إتخاذ إجراءات قانونية رادعة تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمساواة بين المواطنين وخضوع الجميع دون استثناء للقانون.