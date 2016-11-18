«مياه بني سويف» تعلن تحويل عمال اليومية إلى «عقود مؤقتة»‎

قرر المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بني سويف والعضو المنتدب، تسوية أوضاع العاملين بنظام اليومية وتحويلهم من نظام السركي إلي عقود مؤقتة على جدول أجور الشركة، طبقًا للإجراءات القانونية للشركة اعتبارا من يناير 2017.

وكان رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي ببني سويف قد اجتمع بالعاملين بنظام “اليومية” واستمع الي مطالبهم بتسوية أوضاعهم ووعدهم بتحويلهم لعقود مؤقتة .

وطالب “نشأت” جميع العاملين بنظام اليومية التوجه لقطاع الموارد البشرية بالشركة لمعرفة المستندات المطلوبة والجدول الزمني لاستكمال الإجراءات.