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ضبط 32 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

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ضبط 32 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء ضبط 32 مطلوبًا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

قوات الأمن بشمال سيناء

أسفرت حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين من ضبط 32 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة.

وأفادت مصادر أمنية اليوم الجمعة أن تلك الحملة تستهدف التصدي للجريمة بشتى صورها لتحقيق المنظومة الأمنية ومنع الخروج عن القانون وملاحقة الأنشطة الإجرامية والمطلوبين أمنيا من اجل فرض الشرعية وسيادة القانون.

وأضافت المصادر أن المضبوطين الـ 32 تتنوع قضايهم ما بين 12 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، و4 محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و11 محكومًا عليهم في قضايا جنح الغرامات، و5 محكوم عليهم في قضايا مخالفات، لافتا إلى أنه تم إحالة المضبوطين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أ ش أ 

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