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تعيين أشرف رسلان رئيسًا لـ«المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكة الحديد»

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تعيين أشرف رسلان رئيسًا لـ«المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكة الحديد» تعيين أشرف رسلان رئيسًا لـ«المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكة الحديد»

جلال سعيد – وزير النقل

أصدر الدكتور جلال سعيد، وزير النقل قرارًا بتعيين المهندس أشرف رسلان رئيسًا جديدًا للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية المملوكة لهيئة السكة الحديد، بعدما تم استبعاده بقرار من الوزير من رئاسة قطاع البنية الأساسية بالهيئة، وذلك خلفًا للمهندس يحيى شبانة الذى أحيل للمعاش.

كما قرر وزير النقل، ندب كلا من المهندس مجدى الصباغ نائبًا لرئيس الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة، والمهندس جمال الشامى نائبا لرئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية، والمهندس أشرف رسلان نائبًا لرئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفنى.

 

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