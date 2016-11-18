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رئيس نادى أسوان: "العجوز وكمونة اعتذرا والإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات"

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رئيس نادى أسوان: "العجوز وكمونة اعتذرا والإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات" رئيس نادى أسوان: "العجوز وكمونة اعتذرا والإعلان عن المدرب الجديد خلال ساعات"

>كتب حسام الحاج

أكد حسن عبد القادر رئيس مجلس إدارة فريق أسوان أنه لم يتخذ القرار النهائى بشأن من يتولى القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الفنى الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة.

أضاف رئيس نادى أسوان فى تصريحات على قناة أون سبورت مع الإعلامى مدحت شلبى :" تحدثنا مع سمير كمونة المدير الفني لناشئي الأهلي مواليد 1997 ولكنه اعتذر بسبب بعض الظروف الخاصة وكذلك أحمد العجوز".

ويبحث أسوان عن مدير فني جديد لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا لعماد النحاس الذي قدم استقالته في وقت سابق على خلفية الننتائج السيئة التى حققها الفريق الفترة الماضية فى الدورى العام.


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