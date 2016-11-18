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العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب الموصل

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العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب الموصل العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب الموصل

> تل الذهب (أ ف ب)

عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية جديدة فى منطقة استعادتها مؤخرا من تنظيم داعش قرب الموصل، بحسب ما أفاد مراسلو للوكالة الفرنسية للأنباء الجمعة.

 

وتقع هذه المنطقة التى استعادتها قوات النخبة التابعة لوزارة الداخلية، خارج قرية تل الذهب على بعد حوالى 10 كلم جنوب الموصل معقل تنظيم داعش المسلح.

 

وأمكن رؤية بقايا عظام وملابس بينها سروال ممزق وزوج من الأحذية، كانت تنبعث منها رائحة كريهة.

 

ونقل مسؤول فى وزارة الداخلية عن سكان أن جثث نحو 40 شخصا قد تكون موجودة فى هذا الموقع الذي استخدمه تنظيم داعش لتنفيذ إعدامات.

 

وقال الملازم يحيى جمعة الموجود فى الموقع للفرنسية "غالبية هؤلاء الأشخاص كانوا أعضاء فى قوات الأمن والجيش والشرطة".

 

وأضاف "كانوا نحو 40 بحسب شهود عيان".

 

وهذه ليست المرة الأولى تعثر القوات العراقية على مقابر جماعية فى المناطق التى تستعيدها من قبضة الجهاديين.


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