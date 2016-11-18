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الصيادلة: 146 نوع دواء مستورد لا بديل له بالسوق المصرية

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الصيادلة: 146 نوع دواء مستورد لا بديل له بالسوق المصرية الصيادلة: 146 نوع دواء مستورد لا بديل له بالسوق المصرية

دكتور أيمن المطيري

قال  الدكتور أيمن المطيري عضو مجلس النقابة العامة للصيادية، إن هناك 146 نوع دواء فعال ليس له بديل في السوق، لافتا إلى وجود عدد من الأدوية المستوردة لها بدائل محلية.

وأضاف المطيري، خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن هامش ربح أغلب الصيدليات لا يتعدى 4000 جنيه، مشيرًا إلى أن أزمة الألبان تخص وزارة الصحة ولا علاقة للصيادلة بها.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للصيادية أن ارتفاع يدفع الدولة للسير في اتجاه ضبط الدواء من خلال دعم المادة الخامة التى تستوردها شركات الأدوية المنتجة، مطالبا الدولة بانشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الخام.

وتابع “تحريك أسعار الأدوية يجب أن يبدأ مع استقرار سعر الدولار عند 13 جنيه ولذلك سيكون حل الأزمة مرتبط بزيادة أسعار الدواء وهذا أمر لا تدعمه نقابة الصيادلة”.

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