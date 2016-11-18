الصيادلة: 146 نوع دواء مستورد لا بديل له بالسوق المصرية

قال الدكتور أيمن المطيري عضو مجلس النقابة العامة للصيادية، إن هناك 146 نوع دواء فعال ليس له بديل في السوق، لافتا إلى وجود عدد من الأدوية المستوردة لها بدائل محلية.

وأضاف المطيري، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيله، أن هامش ربح أغلب الصيدليات لا يتعدى 4000 جنيه، مشيرًا إلى أن أزمة الألبان تخص وزارة الصحة ولا علاقة للصيادلة بها.

وأكد عضو مجلس النقابة العامة للصيادية أن ارتفاع سعر الدولار يدفع الدولة للسير في اتجاه ضبط أسعار الدواء من خلال دعم المادة الخامة التى تستوردها شركات الأدوية المنتجة، مطالبا الدولة بانشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الخام.

وتابع “تحريك أسعار الأدوية يجب أن يبدأ مع استقرار سعر الدولار عند 13 جنيه ولذلك سيكون حل الأزمة مرتبط بزيادة أسعار الدواء وهذا أمر لا تدعمه نقابة الصيادلة”.