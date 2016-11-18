شرطة ام القيوين تبدأ تخفيض المخالفات المرورية بنسبة ‎%‎50

تبدأ القيادة العامة لشرطة أم القيوين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجاري تخفيض المخالفات المرورية بنسبة ( ‎%‎50) وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل .

وأوضح المقدم سعيد عبيد بن عران مدير ادارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة ام القيوين ان تلك المبادرة جاءت بمناسبة احتفال دولة الامارات العربية المتحدة باليوم الوطني ال 45 ، وانطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة ام القيوين على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين من أفراد المجتمع.

وأشار ان هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل القيادة العامة لشرطة ام القيوين .

وقال بأن قرار خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة ( ‎%‎50) يطبق على المخالفات المرتكبة في امارة ام القيوين ( فقط ) قبل تاريخ 20 نوفمبر الجاري ، ويشمل كافة المركبات المسجلة بدولة الامارات ، لافتاً الى انه يمكن لمالك المركبة تسديد المخالفات المخفضه في اي مركز خدمة بالدوله وكذلك عبر التطبيقات الذكية لوزارة الداخليه MOI ، باستثناء المخالفات غير قابلة للدفع والتي يتوجب على مالكها مراجعة ادارة المرور والدوريات لإنهاء إجراءات طلبها.

وحث مدير ادارة المرور والدوريات ملاك المركبات الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات بالاستفادة من الخصم الممنوح ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، داعياً افراد المجتمع الى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية او الخارجية ، بهدف تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية الى ضبط امن الطرق ، مؤكداً على أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقية للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً الى جنب ، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع.