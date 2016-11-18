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حزب المؤتمر يرحب بقرار السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين

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حزب المؤتمر يرحب بقرار السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين حزب المؤتمر يرحب بقرار السيسي بالإفراج عن الشباب المحبوسين

أحد الشباب المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي

‏‫رحب حزب المؤتمر بقرار الرئيس عبد الفتاح بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين كدفعة أولى، في ضوء التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، متوجهًا بالشكر للرئيس السيسي.

وقال حزب المؤتمر في بيان له أصدره مساء اليوم، إنه واضح أن هؤلاء الشباب المفرج عنهم ومن خلال التصريحات التي أدلوا بها أمام السجون بعد القرار الرئاسي بالعفو عنهم، أن أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية هم الذين سمموا أفكارهم وزجوا بهم إلى السجون، مؤكدًا أن اعترافاتهم كانت صريحة وواضحة وأنه تم التغرير بهم لأن يكونوا ضد الدولة المصرية.

وأضاف الحزب أن الرئيس السيسي ألتزم بما وعد به واستخدم حقه الدستوري في الإفراج عنهم، مشيدًا بهؤلاء الشباب الذين وجهوا الشكر للرئيس بعد قراره الأفراج عنهم.

ووجه حزب المؤتمر الشكر لشباب الذي شارك في المؤتمر الوطني الأول للشباب، مناشدًا الرئيس السيسي الإفراج عن المسجونين من الشباب داخل السجون، مطالبًا التيسير على المشكلات الخاصة ببعض الشباب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية، بسبب وجودهم داخل السجون حرصًا على مستقبلهم التعليمي.

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