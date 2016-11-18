"لعنة باريس" تطال نجوم بوليوود... ماليكا شيراوات تتعرض للاعتداء

يبدو أن "لعنة باريس" التي لاحقت نجوم هوليوود مؤخراً وطالت النجمين العربيين هيفا وهبي و سعد المجرد، وصلت إلى نجوم بوليوود.

فقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ووسائل إعلام أخرى أن ممثلة بوليوود ماليكا شيراوات Mallika Sherawat وصديقها رجل الأعمال الفرنسي Cyrille Auxenfans تعرضا لاعتداء في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي في الحادي عشر من نوفمبر ، وذلك بعد شهر فقط من عملية السطو المسلح على نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كرداشيان Kim Kardashian.

وقال مصدر بالشرطة: "لكم مهاجمون ملثمون شيراوات في وجهها ورشوا غازاً مسيلاً للدموع عليها في محاولة لسرقة حقيبة اليد الخاصة بها."

وأبلغ مصدر مطلع على التحقيق وكالة الأنباء الفرنسية بأن المهاجمين لاذوا بالفرار دون أخذ أي شيء.

Kim Kardashian تتعرض للسطو تحت تهديد السلاح

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