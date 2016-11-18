بعد حفلها في دبي حملة انتقادات تطال إليسا

تعرضت الفنانة إليسا لانتقادات كثيرة على مواقع الواصل الإجتماعي، بعد إنتشار فيديو وصور لها من حفلها في دبي الذي أحيته مساء أمس مع الفنان ماجد المهندس، حيث قام البعض بإنتقاد فستانها الذي أظهرها بصورة غير لائقة وبوزن زائد.

يشار إلى أن اليسا تتعرض في الفترة الأخيرة لحملة من الإنتقادات، في كل مرة تنشر فيها صوراً وفيديوهات لا تخضع لتقنية الفوتوشوب، بعد أن ازداد وزنها، في حين تصر هي على ارتداء ما يحلو لها دون أن تعير الانتقادات أي اهتمام.

ويعرف عن إليسا لا ترد على الإنتقادات التي تطالها عادة معتمدة شعار" its ok".