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بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تفرج عن صورة ابنتهما الصغرى

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الجمعة 18-11-2016 17:33

نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني صورة لها مع إبنتها الصغيرة أمايا في مدينة الملاهي.
وتعتبر هذه من المرات القليلة التي تنشر فيها بسمة أو تامر صوراً لابنتيهما تاليا وأمايا، خصوصاً وأنه يعرف عنهما حرصهما على إبقائهما بعيداً عن الإعلام.
بسمة بوسيل نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وعلقت تحتها" الملائكة غالباً ما تكون متنكرة على هيئة فتيات. احبك . أمايا"
من ناحية أخرى، سيخوض الفنان تامر حسني السباق الرمضاني 2017 في مسلسل يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، كما أنه سيباشر خلال الأسبوع المقبل تصوير فيلمه الجديد "الخديوي" الذي أعلن الفنان شريف منير إنضمامه إليه، إلى جانب الفنانتين نور ودرة ومجموعة كبيرة من الممثلين، وهو من أخراج محمد سامي وإنتاج وليد منصور.

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