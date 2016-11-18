عاصي الحلاني ... في "روتانا" رسمياً

وقع الفنان عاصي الحلاني وبشكل رسمي عقد إنضمامه إلى شركة "روتانا" في دبي، وذلك بعد سلسلة إجتماعات عقدها بين بيروت ودبي مع المدير التنفيذي للشركة سالم الهندي، والتي ظهرت أولى بوادرها خلال تواجد عاصي الحلاني في حفل العشاء الخاص بألبوم إليسا الاخير "سهرنا يا ليل".

شركة روتانا أعلنت عبر حسابها على موقع "تويتر" عن التعاون رسمياً مع الحلاني في التحضير ﻻلبومه المقبل، ونشرت صورا من اللقاء بين فارس الأغنية وسالم الهندي، مع تعليق "أنه ‏تم عصر اليوم تجديد عقد الإنتاج الانتاج روتانا والفنان عاصي الحلاني خلال اجتماع ضمه الاستاذ ‎سالم الهندي في مكاتب الشركة في دبي".

من جهة ثانية، قام عاصي الحلاني، بعد الإعلان عن تجديد العقد مع شركة "روتانا"، بنشر البرومو الخاص بكليب أغنيته الجديدة "قولوا الله" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" والذي سيصدر قريبا من إنتاج "روتانا".

يشار إلى أن أغنية "قولوا الله" من كلمات نزار فرنسيس وألحان رواد رعد وتولى عادل سرحان مهمة إخراج الكليب الخاص بها.