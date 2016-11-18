بالصور: النجمات التركيات يخطفن الأضواء بأناقتهن في حفل "الفراشة الذهبية 43"

جمع حفل جوائز مهرجان الفراشة الذهبية الـ 43 الذي نظمته جريدة "حرييت" التركية في اسطنبول، أكثر المشاهير أناقة على سجادة المهرجان الحمراء.

وقد احتارت وسائل الإعلام التركية في اختيار أكثر النجمات أناقة، إذ كانت أغلب الإطلالات موفقة هذا العام، خصوصاً أنّ المهرجان يحظى بمكانة مهمة لدى الممثلين الأتراك، فيحرصون على التحضير لإطلالاتهم قبل موعده بأسابيع.

الممثلة ميليسا آصلي باموك البطلة الثانية في مسلسل "الحب الأعمى" أثارت إهتمام الجميع بفستانها الأسود الجريء، وحظيت الممثلة الشابة نسليهان أتاغول بحصة الأسد من إهتمام الصحافة بجمالها الناعم، وأثنى الكثيرون على تواضعها مع زميلاتها، واختيرت وزوجها الممثل قادر دوغلو من أجمل الثنائيات في الحفل.

وظهرت كل من النجمات مريم أوزرلي وميليسا باموك ونسليهان أتاغول وباشاك ديزير بفساتين طويلة مع فتحة جانبية، وأناقة ملفتة للنظر.

"سيدتي التركية" رصدت لكم أكثر النجوم أناقة على سجادة "الفراشة الذهبية" الحمراء، وهذه ملاحظاتنا على الحفل:

-لفتت الممثلة ميليسا باموك إحدى بطلات "الحب الأعمى" الأنظار بفستانها الأسود الجريء.

-خطفت الممثلة المعتزلة ياسمين أوزيلهان بطلة "نبض الحياة" الأنفاس بفستان سهرة راق وقصير، كشف رشاقتها المثالية لكنه انتقد لكونه أشبه بفستان حفلات الزفاف من فستان الحفلات الرسمية.

-سرقت نسليهان أتاغول الشهيرة بنيهان بطلة "الحب الأعمى" بفستانها الجريء السكري اللون وزوجها قادر دوغلو الأنظار كأبرز ثنائي في الحفل.

- ما يزال الزوجان نسليهان أتاغول وقادر دوغلو في شهر عسل دائم.

- الثنائي إيلكير كاليلي وحبيبته بورتشين ترزي أوغلو الفائزان بلقب: أفضل ممثل وممثلة لعام 2016 عن مسلسلهما "بويراز كاراييل"، حظيا باهتمام كبير من الإعلام.

- حصدت أناقة الممثلة بورتشين ترزي أوغلو بفستانها الكلاسيكي الأخضر الإعجاب.

- مصممة الأزياء التركية باشاك ديزير زوجة الممثل كيفانش تاتليتوغ نافست الممثلات بأناقتها الجريئة بارتدائها فستاناً من تصميم هاكان يلدريم.

- الممثلة مريم أوزرلي جاء اختيارها لفستانها الأسود المطرز بخيوط ذهبية موفقاً وراقياً.

- كان فوز الممثل فرقان أرنديتش والممثلة ليلى ليديا بجائزة أفضل ثنائي رومانسي لعام 2016 مفاجأة الحفل.

-فرقان أرنديتش وليلى ليديا جذبا الأنظار بأناقتهما الرسمية الشابة.

-المغنية والممثلة سبيل جان الفائزة بلقب أفضل مغنية شعبية لعام 2016 أصرت على ارتداء الأسود وهو لونها المفضل.

-ويلما إيليس الشهيرة بكارولين بطلة الموسم الثاني من "كفى" اختارت إطلالة عصرية بفستان سهرة أسود.

-الثنائي باريش أردوتش وإيلتشين سانجو ما زالا يحتلان مركزاً متقدماً كأكثر الثنائيات شعبية وأناقة في تركيا.

-المغنيتان التركيتان إبرو غونديش وديميت أكالين كانتا سعيدتين باهتمام الإعلام، لكن إطلالتهما الجمالية لم تكن ذات خصوصية لافتة.

-فشل مريم أوزرلي في الحب لثاني مرة لم يفقدها خفة ظلها المشهورة بها مع صديقها المغني الشهير تاركان.

-الممثلة تشيديم باتور الشهيرة بالمدعي العام وزوجة مراد علم دار في "وادي الذئاب" اختارت طلة رومانسية باللون الوردي.

-الممثلة بورجو بيريجيك بطلة مسلسل "أغنية الحياة" مع زوجها إيمري ييتكين تألقت بفستان سواريه ذهبي.

-الممثلة والتوب موديل آهو ياتو تميزت بإطلالة رسمية أنيقة ومثيرة بمزيج اللونين الأسود والبيج.

-الممثلة باشاك سايان الشهيرة بجيداء حضرت مع زوجها مراد فاردال بأناقة مميزة أخفتها بمعطف على السجادة الحمراء جراء برودة الطقس.

-حظي نجم السوشيال ميديا كرم جان دورماز باهتمام الإعلام والحضور على السجادة الحمراء بوسامته وأناقته.

-الممثلة أمينة جولشي بدت واثقة من إطلالتها الأنيقة مع مستشارها وصديقها مصمم الأزياء راشد باغزي باغلي.

-الممثلة والتوب موديل توبا أونسال اختارت طلة عصرية بفستان أبيض من فالنتينو، وبوط أسود من كريستيان ديور، ومجوهرات من تصميم ميليس غورال.

-الممثلة زينب بشيرلير الشهيرة بسحر في "سنوات الضياع" ارتدت فستاناً أسود كلاسيكي مكشوف الكتفين وخطفت برودة الجو حمرة الدفء من وجنتيها.

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