أسرار زواج إيمي سمير غانم نجمة غلاف مجلة "سيدتي" تكشفها والدتها دلال عبد العزيز

كشفت النجمة دلال عبد العزيز في حوار خاص لـ"سيدتي" الكثير من التفاصيل حول علاقة ابنتها إيمي مع حسن الرداد، متى بدأت ومتى تولّدت شرارة الحب بينهما ولماذا لم يعلنا خبر الزفاف وظلا ينكران علاقتهما وكيف تمّت التحضيرات لحفل الزفاف وغيرها من التفاصيل:

في البداية، ماذا تقولين لإيمي بعد زفافها؟

"ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يسعدك مع حسن، والطيّبون للطيبات وأتمنى أن يوفّقكما الله في حياتكما وأن أرى أولادكما وأقوم بتربيتهم بنفسي".

كيف تمّ التحضير لحفل الزفاف وهل كان الأمر مرهقاً بالنسبة لك؟

في البداية اعترضنا بشدّة على إقامة حفل الزفاف في الجونة أنا وسمير وأسرة حسن أيضاً، نظراً لبعد المكان ولخوفي من ألا يحضر أصدقاؤنا وأقاربنا بسبب المسافة البعيدة. لذا لم أدعُ الناس للفرح بقلب جامد خشية ألا يحضرون، ولكن إيمي وحسن كانا مصرّين على إقامة الحفل هناك كوسيلة لتنشيط السياحة ولخلق حالة انتعاش للفنادق ولمصر للطيران ومع إصرارهم رضخنا جميعاً.

وأضافت دلال: "الأجواء بالفعل كانت ساحرة وفوجئت بسعادة وفرح كل النجوم الحاضرين، حيث استمتعوا كثيراً بالأجواء وكانوا سعداء بهذه الرحلة. أما تحضيرات الزفاف فلم أتدخّل بها حيث تابع حسن وإيمي كل التفاصيل المتعلّقة بالزفاف ولم نتدخّل في أي شيء". وأكّدت أيضاً أن ما حرصت على الإشراف عليه هو عقد القران الذي أقيم في المنزل. أما باقي التفاصيل، فتخصّ إيمي وحسن.

وهل كان لك دور في اختيار فستان إيمي؟

دنيا وإيمي هما اللتان قامتا باختيار الفستان وتابعتا كل التفاصيل مع هاني البحيري. وأنا أحب جداً التعامل مع هاني البحيري لأني أشعر أنه من العائلة، فعلاقته طيّبة بكل الوسط الفني. كما أنه أهدى دنيا فستاناً وهي في السادسة عشر من عمرها وسافرت به لتشارك بالغناء في مهرجان بتركيا وحصلت على المركز الأول. لذا أحبّه من ذلك اليوم وأتفاءل به، كما أنه هو الذي أعدّ فستان خطوبة دنيا وكذلك فستانها في مسلسل "نيللي وشيريهان".

لماذا أصرّ حسن وإيمي على إخفاء خبر الخطوبة طوال هذه الفترة؟

هذا أمر خاص بهما وحدهما، ولكن أعلم من البداية أن هناك قصة حب بينهما وأن هناك ارتباطاً. لذا، لم أتدخّل وتركت لهما الحرية في إدارة الأمر بطريقتهما لأني أثق بهما جداً.

الآن لديك ابنان رامي رضوان (زوج دنيا) وحسن الرداد، بصراحة أيّهما الأقرب لقلبك؟

هما بالفعل ولداي، رامي تعاملت معه وهو محترم وحنون وأحبّه جداً. وكذلك حسن عندما التقيت به لأول مرّة في مسلسل "ابن الأرندلي" منذ 7 سنوات في عام 2009 شعرت أنه ابني وعرّفته على ابنتيّ وصار كأخ بالنسبة لهما. وعندما توفّيت والدتي، وقف إلى جواري وساندني فتأكّدت أنه إنسان شهم و"جدع".

وهل بدأت قصة الحب بينه وبين إيمي منذ 7 سنوات؟

لا كانت تربطهما في البداية علاقة أخوة، ولكن مشاعرهما تحوّلت لحب أثناء سفرنا منذ 3 أعوام لأداء فريضة الحج كلنا معاً أنا وإيمي ودنيا وحماتها وحسن وشقيقته ووالدته. وكانت رحلة رائعة حيث اقتربنا جداً من بعضنا البعض كأسرة، وتأكّد حسن وإيمي من مشاعرهما وبدأت قصتهما تتحوّل من أخوة إلى حب.

كل التفاصيل والصور الخاصة بزفاف النجمين إيمي سمير غانم وحسن الرداد في العدد 1862 من مجلة "سيدتي" الموجود حالياً في الأسواق

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