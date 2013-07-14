بالصور| أمينة ضيفة سعد الصغير وريهام سعيد على "النهار"

كتب : محمد عبدالجليل منذ 56 دقيقة

انتهت المطربة أمينة، خلال الأيام القليلة الماضية، من تصوير مجموعة جديدة من البرامج التي ستحل فيها ضيفة خلال شهر رمضان، ومنها برنامج "خطة نابليون" مع الإعلامي سامر خضر الذي يذاع على قناة "أونست"، بالإضافة إلى تصويرها حلقة من برنامج "من غير زعل" للإعلامية ريهام سعيد مع سعد الصغير الذي يذاع على قناة "النهار".

وعلى الجانب الآخر، تشترك أمينة في مسلسل واحد فقط هذا العام وهو "أهل الهوى"، والذي يذاع على القناة الثانية ونايل دراما، وتجسد من خلاله دور "فلة"، وهي مطربة مغمورة في فترة الثلاثينيات، ولكنها تحب الغناء لدرجة تجعلها تتقمص دور منيرة المهدية لحبها الشديد لها، وتسعى إلى الشهرة في عهد سيد درويش الذي يقتنع بموهبتها بعدما يجري معها بروفات غنائية، فتتلقى تهديدات من أهلها لمنعها من الغناء ويجبرونها على الزواج من أحمد ذو الفقار "شريف عواد"، وهو شخصية سياسية، إلا أنها لا تلبث أن تعود إلى الفن وتكتشف في النهاية أنها متعبة ولا تستطيع العمل في هذا المجال، وتفضل استقرارها الأسري.

المسلسل من تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإخراج عمر عبدالعزيز، ويشارك في البطولة فاروق الفيشاوي، وإيمان البحر درويش، ودينا، ومادلين طبر، وألفت عمر، ومظهر أبو النجا، ومحمود الجندي، ومحمد فريد.