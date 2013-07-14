أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحثون: تراكم الدهون حول البطن يؤدى للإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
باحثون: تراكم الدهون حول البطن يؤدى للإصابة بأمراض القلب باحثون: تراكم الدهون حول البطن يؤدى للإصابة بأمراض القلب

لندن أ. ش.أ

قال باحثون أمريكيون، إن تراكم حول منطقة الخصر التى تؤدى إلى البطن المترهل () يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وقال الباحثون بمستشفى بريجهام فى بوسطن إن تراكم الدهون فى هذه المنطقة بشكل خاص، حتى فى حال عدم المعاناة من الوزن الزائد، يشكل خطرا كبيرا أكثر من السمنة، أو تراكم الدهون فى مناطق أخرى، موضحين أن البطن المترهل يمكن أن تكون قاتلا لأنه معبأ بـ"دهون ضارة".

وفحص الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى إكسبريس/ البريطانية، حجم الدهون الموجودة حول البطن لثلاثة آلاف و86 رجلا وامرأة تبلغ متوسط أعمارهم 50 عاما، ثم فحصوا أيضا أنسجة القلب والشرايين الخاصة بهم.

وعلى مدار فترة استمرت سبعة أعوام، سجل الباحثون 90 إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و141 حالة إصابة بالسرطان، فضلا عن وفاة 71 من المشتركين. ووجد الباحثون أن الدهون المتراكمة حول البطن ارتبطت بمرض القلب والسرطان.

وقال القائمون على الدراسة "نعرف بالفعل أن تراكم الدهون بشدة حول البطن يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب، لكن هذا البحث يؤكد وجود خطر أكبر حتى إذا كنت تتمتع بمؤشر كتلة جسم طبيعى".

وينصح الباحثون بالتحكم فى الوزن من خلال تناول نظام غذائى صحى متوازن وممارسة الرياضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون

خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون

كوب واحد في اليوم على الفطور يفقدك 6 كيلو في 15 يوم يذيب شحوم المؤخرة و الفخذين و الكرش

كوب واحد في اليوم على الفطور يفقدك 6 كيلو في 15 يوم يذيب شحوم المؤخرة و الفخذين و الكرش

تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر

تخلصي من الكرش و الارداف بملعقة واحدة كل صباح و ودعي حتى 10 كيلو في الشهر

الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو

الملعقة الغريبة ودعت معها شحوم الكرش و الافخاذ و المؤخرةو خسرت 15 كيلو