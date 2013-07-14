باحثون: تراكم الدهون حول البطن يؤدى للإصابة بأمراض القلب

لندن أ. ش.أ

قال باحثون أمريكيون، إن تراكم الدهون حول منطقة الخصر التى تؤدى إلى البطن المترهل (الكرش) يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وقال الباحثون بمستشفى بريجهام فى بوسطن إن تراكم الدهون فى هذه المنطقة بشكل خاص، حتى فى حال عدم المعاناة من الوزن الزائد، يشكل خطرا كبيرا أكثر من السمنة، أو تراكم الدهون فى مناطق أخرى، موضحين أن البطن المترهل يمكن أن تكون قاتلا لأنه معبأ بـ"دهون ضارة".

وفحص الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى إكسبريس/ البريطانية، حجم الدهون الموجودة حول البطن لثلاثة آلاف و86 رجلا وامرأة تبلغ متوسط أعمارهم 50 عاما، ثم فحصوا أيضا أنسجة القلب والشرايين الخاصة بهم.

وعلى مدار فترة استمرت سبعة أعوام، سجل الباحثون 90 إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية و141 حالة إصابة بالسرطان، فضلا عن وفاة 71 من المشتركين. ووجد الباحثون أن الدهون المتراكمة حول البطن ارتبطت بمرض القلب والسرطان.

وقال القائمون على الدراسة "نعرف بالفعل أن تراكم الدهون بشدة حول البطن يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب، لكن هذا البحث يؤكد وجود خطر أكبر حتى إذا كنت تتمتع بمؤشر كتلة جسم طبيعى".

وينصح الباحثون بالتحكم فى الوزن من خلال تناول نظام غذائى صحى متوازن وممارسة الرياضة.