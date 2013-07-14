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الكويت تزود مصر بمشتقات نفطية بـ 200 مليون دولار

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الكويت تزود مصر بمشتقات نفطية بـ 200 مليون دولار الكويت تزود مصر بمشتقات نفطية بـ 200 مليون دولار

ذكرت الصحف الكويتية اليوم الأحد، أن السلطات زودت بمشتقات نفطية قيمتها 200 مليون دولار كجزء من المساعدات التى أعلنت عنها سابقا وحجمها أربعة مليارات دولار.

ونقلت صحيفة "الراى" عن مصادر نفطية كويتية قولها أن ناقلة نفط محملة 100 ألف طن من مادة الديزل وأحرى تحمل 1,1 مليون برميل من النفط الخام تنقل هذه المساعدة.

وكانت الكويت قررت الأربعاء الماضى تقديم مساعدات عاجلة بقيمة أربعة مليارات دولار إلى مصر تتضمن مليار دولار هبة، ووديعة بمليارى دولار فى المصرف المركزى المصرى، ومليار دولار مشتقات نفطية. وأعلنت والإمارات الثلاثاء تقديم مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار بينها ملياران منحة، لدعم الاقتصاد المصرى بعد ستة أيام من عزل الرئيس الإسلامى محمد مرسى.

يذكر أن عددا من المعارضين نددوا بالمساعدة التى أعلنتها الكويت للسلطات المصرية الجديدة معتبرين ذلك بمثابة تدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى.

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مصر 365

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