ماستر سين: القاصرات

كتب : نورهان طلعت الأحد 14-07-2013 10:57

يعتبر المخرج مجدى أبوعميرة أن مشهد زواج إحدى القاصرات فى الحلقة الأولى وفض غشاء البكارة لها هو «ماستر سين» مسلسل «القاصرات»، من بطولة صلاح السعدنى وداليا البحيرى. ويقول «أبوعميرة»: «أعتبر أن مشهد فض غشاء بكارة إحدى القاصرات التى لم يتجاوز عمرها عشر سنوات من (عبدالقوى) الذى يجسد دوره صلاح السعدنى وفى الحلقة الأولى من المسلسل هو (ماستر سين) العمل، وذلك نظراً لجرأة المشهد وقسوته حيث يظهر للجمهور مدى معاناة هؤلاء القاصرات وما يحدث لهن، ويعتبر تمهيداً للحلقات القادمة، وقد حاولت إظهاره على الشاشة دون أن يكون خادشاً للحياء، وتعاملنا بحساسية شديدة أثناء تنفيذه، وقد أخرجته بشكل سينمائى حتى يخرج بالصورة المطلوبة ولا يجعل المشاهد مستاء أو يكره المسلسل والموضوع، خاصة أن قضية القاصرات تناقش لأول مرة فى الدراما، وقد ضم المشهد عدداً من أبطال العمل، هم: صلاح السعدنى وسارة حازم وعلا عبدالباقى وانتصار حسن، وقد استغرق فى تصويره أربع ساعات تم تصويرها باستوديو المغربى».