أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

ماستر سين: القاصرات

Google+ Print
ماستر سين: القاصرات ماستر سين: القاصرات

كتب : نورهان طلعت الأحد 14-07-2013 10:57

يعتبر المخرج مجدى أبوعميرة أن مشهد زواج إحدى القاصرات فى الحلقة الأولى وفض غشاء البكارة لها هو «ماستر سين» مسلسل «القاصرات»، من بطولة صلاح السعدنى وداليا البحيرى. ويقول «أبوعميرة»: «أعتبر أن مشهد فض غشاء بكارة إحدى القاصرات التى لم يتجاوز عمرها عشر سنوات من (عبدالقوى) الذى يجسد دوره صلاح السعدنى وفى الحلقة الأولى من المسلسل هو (ماستر سين) العمل، وذلك نظراً لجرأة المشهد وقسوته حيث يظهر للجمهور مدى معاناة هؤلاء القاصرات وما يحدث لهن، ويعتبر تمهيداً للحلقات القادمة، وقد حاولت إظهاره على الشاشة دون أن يكون خادشاً للحياء، وتعاملنا بحساسية شديدة أثناء تنفيذه، وقد أخرجته بشكل سينمائى حتى يخرج بالصورة المطلوبة ولا يجعل المشاهد مستاء أو يكره المسلسل والموضوع، خاصة أن قضية القاصرات تناقش لأول مرة فى الدراما، وقد ضم المشهد عدداً من أبطال العمل، هم: صلاح السعدنى وسارة حازم وعلا عبدالباقى وانتصار حسن، وقد استغرق فى تصويره أربع ساعات تم تصويرها باستوديو المغربى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة