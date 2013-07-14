مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية الأمن

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وهم يحملون العلم الإسرائيلى من جهة باب المغاربة تحت حراسة عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى، الأمر الذى أثار حالة غضب وتوتر شديدين بين المصلين والعاملين بالأقصى.

ويشار إلى أن اقتحامات اليوم شهدت تزايداً فى أعداد المستوطنين المقتحمين الذين يستغلون ساعات الصباح الباكر، وقبل توافد المُصلين إلى المسجد للقيام بعمليات اقتحام منظمة ومتتالية فى شكل مجموعات.

وحاول عدد من المصلين وطلبة حلقات العلم التصدى للمستوطنين بهتافات التكبير ومحاولة اعتراض جولاتهم، إلا أن شرطة الاحتلال فرضت طوقاً على المستوطنين لحمايتهم خلال جولاتهم فى الأقصى المبارك.