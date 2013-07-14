أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة -
افتتاح المكتبة الرقمية بـ"آداب عين شمس" - صور -
مصرع سائق دهسًا تحت عجلات سيارة أثناء إصلاحه عطلاً بها في الدقهلية -
وصول 10 آلاف طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس -
بالصور.. ملكات جمال العالم للبيئة من الإسكندرية: مصر آمنة بشكل كاف -
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية الأمن

Google+ Print
مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية الأمن مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية الأمن

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وهم يحملون العلم الإسرائيلى من جهة باب المغاربة تحت حراسة عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى، الأمر الذى أثار حالة غضب وتوتر شديدين بين المصلين والعاملين بالأقصى.

ويشار إلى أن اقتحامات اليوم شهدت تزايداً فى أعداد المستوطنين المقتحمين الذين يستغلون ساعات الصباح الباكر، وقبل توافد المُصلين إلى المسجد للقيام بعمليات اقتحام منظمة ومتتالية فى شكل مجموعات.

وحاول عدد من المصلين وطلبة حلقات العلم التصدى للمستوطنين بهتافات التكبير ومحاولة اعتراض جولاتهم، إلا أن شرطة الاحتلال فرضت طوقاً على المستوطنين لحمايتهم خلال جولاتهم فى الأقصى المبارك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365