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ضبط مسجلى خطر بالمنوفية بعد ارتكابهم 15 واقعة سرقة بالإكراه

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ضبط مسجلى خطر بالمنوفية بعد ارتكابهم 15 واقعة سرقة بالإكراه ضبط مسجلى خطر بالمنوفية بعد ارتكابهم 15 واقعة سرقة بالإكراه

تمكنت مباحث مديرية أمن المنوفية بقيادة العميد جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط أخطر العناصر الاجرامية بقضايا السرقة بالاكراه والشروع فى القتل والخطف وحيازة الاسلحة النارية بمركز قويسنا بعد إرتكابهم 15 واقعة سرقة بالاكراه لسيارات على الطريق الزراعى السريع وصدور أحكام بالمؤبد ضدهم.
> تلقى اللواء أحمد عبد الرحمن مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد جمال شكر بورود معلومات بأماكن تواجد كل من هانى عبد الله 24 سنة وشهرته هانى بعرة عاطل بحديقة موالح على طريق المشروع مدخل قرية منشاة ابو ذكرى مركز قويسنا و أحمد بكر حسين مرسى 26 سنة عاطل والشهير بـ بكر بقرية شرانيس مركز قويسنا.
> وعلى الفور شت القوات حملة أمنية مكبرة وإستطاعت ضبط ” هانى بعره ” بحوزته سلاح نارى بقصد إرتكاب وقائع سرقات والمدرج جنائيا تحت رقم 3935892 بحديقة بحدائق الموالح الواقعة على طريق المشروع مدخل قرية منشاة ابو ذكرى والمطلوب فى 2 حكم جناية 19683 لسنة 2012 جنح قويسنا سجن مؤبد بتهمة سرقة بالاكراه واحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص والجناية رقم 30768 جنح قويسنا لسنة 2012 عشر سنوات تهمة سرقة بالاكراه ،مطلوب ضبطه واحضاره فى 30 قضية ما بين تشكيلات عصابية شروع فى قتل وسرقة بالاكراه وبلطجة وخطف وتم تحرير محضر رقم 18506 جنح قويسنا .
> فيما تمكنت القوات من ضبط “بكر” بقرية شرانيس مركز قويسنا المدرج حنائيا تحت رقم 2439777 والمتهم فى 9 قضايا سرقة بالاكراه وشروع فى قتل بصحبته أحد المسجلين خطر يدعى “صقر باتع عزب جمعة” 33 سنة عاطل وبحوزتهم 39 لفة بانجو وسلاح نارى طبنجة ألمانى الصنع 9 مم وطلقات نارية من ذات العيار وسلاح نارى 16 مم وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 18674 جنح قويسنا .

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