أطباء: لا يوجد عقار طبى يساعد على التخسيس إلا مع ممارسة الرياضة

بعد انتشار أدوية سد الشهية وانتشار إعلاناتها المختلفة على الوسائل الإعلامية المختلفة أصبح الاتجاة لها بصورة كبيرة خاصة مع استخدام بعض الأشخاص البدناء الذين أصبحوا نحافا فى وقت قصير ولكن هل يمكن فعلا تقليل الوزن من خلال استخدام تلك العقاقير الطبية.

يقول الدكتور هشام أيوب، استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى يلجأ البعض إلى العقاقير الطبية لأنها هى الأسهل دوما لإنقاص الوزن.

وأكد هشام أنه لا يوجد اى عقار كميائى يعمل على إنقاص الوزن وحده فيجب أن يتبع ذلك حمية غذائية أو ممارسة تمارين رياضية وهذا ما لا يحدث، أما عن أدوية سد الشهية والمنتشرة فى الأسواق فهى كارثية، فتلك العقاقير عبارة عن نوعين، الأول يؤثر على خلايا المخ ليتسبب بفقدان الشهية كى لا يستطيع المريض تناول كميات طعام كبيرة وقد تأتى بنتيجة فعالة لكن أضرارها تفوق إيجابيتها فتلك الأدواية تصيب الإنسان بالقلق والاكتئاب لذلك يمنع المريض الذى يتناول تلك الأدوية من قيادة السيارة أو العمل على أجهزة تحتاج إلى تركيز عالى، بالإضافة إلى الأضرار التى قد تسببها للقلب وارتفاع الضغط .

بالإضافة إلى أن هناك بعض الأدوية وهى النوع الثانى وهى المحرمة دوليا والتى تدخلها بعض المواد مثل التيوترمين وزويترم والتى منعت منذ اكثر من 10 سنوات ولكنها تباع الآن وللأسف فانها قد تسبب بموت مفاجئ للإنسان.