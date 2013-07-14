نادية الجندي: "الحب والسلاح" يجمعني بطليقي محمد مختار

كتب : سهيلة حامد الأحد 14-07-2013 01:36

روت الفنانة نادية الجندي قصة زواجها من الفنان عماد حمدي، والذي كان فارق السن بينهما يتعدى الـ 45 عاما، على حد قولها.

وأضافت الجندي، خلال لقاءها ببرنامج "أنا والعسل" على قناة "الحياة 2"، مع الإعلامي نيشان، "وجدت في حمدي صورة الأب وغيرته هي التي أدت إلى الطلاق وفترة زواجي منه "كان حابسني عن الشغل"، على الرغم أنني كنت طفلة والبعض كان يعتقد أنني تزوجته من أجل الشهرة.

أكدت الجندي أنه سيجمعها عمل بطليقها المنتج محمد مختار قريبا اسمه، الحب والسلاح، وتابعت بالقول "رانيا يوسف صديقتي جدا".

أعربت الجندي عن استعداداتها لعمل شخصية جيهان السادات في عمل فني، وقالت "جيهان السادات أول من هنأتني بعمل الملكة نازلي".