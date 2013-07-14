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القوى والأحزاب السياسية بالشرقية تدين الهجمات المسلحة على الجيش

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القوى والأحزاب السياسية بالشرقية تدين الهجمات المسلحة على الجيش القوى والأحزاب السياسية بالشرقية تدين الهجمات المسلحة على الجيش

أعلنت القوى الثورية بالشرقية رفضها القاطع للهجمات المستمرة على قواتنا المسلحة بسيناء وقال الدكتور وجيه عبد الكريم أمين حزب الحديثة بالشرقية إنه من المقلق أن تستمر الخلايا الإرهابية فى الاستمرار فى الهجمات الإرهابية على قواتنا المسلحة، وناشد وزير الدفاع بضرورة الضرب بيد من حديد واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال هؤلاء المتطرفين الإرهابيين.

وشدد منصور الشترى أمين الحزب الناصرى بالمحافظة على ضرورة وقف تلك الهجمات والتى يقرنها البعض بغضب جماعة الإخوان المسلمين التى تنال من أمن الوطن القومى بتصرفات قادتها غير المسئولة.

وقال فهمى أباظة أمين حزب التحرير المصرى إن جماعة الإخوان المسلمين تستميت على حكم مصر وهذا يؤكد للشعب غايتهم فى الدنيا البعيدة كل البعد عن الإسلام والشريعة التى يتشدقون بها وأن ولاءهم للتنظيم الدولى للجماعة وليست للوطن الذى يقطنون فيه.

وناشد أباظة الشعب وجميع الحركات والأحزاب السياسية الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة الباسلة والدرع الواقى لمصر ضد هؤلاء الذين يعيثون فى الأرض الفساد.

كما ناشد وزير الدفاع أن يتخذ من القرارات ما يحجم الإرهاب والشعب مؤيدة كى يبقى الوطن آمنا وتبقى مصر حرة.

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مصر 365

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