أنواع التهابات اللثة وعلاجها

تعتبر مشكلة التهاب اللثة من المشاكل الشائعة بين جميع الفئات العمرية، ويقول الدكتور عامر موسى استشارى أمراض الأسنان، إن أنواع التهابات اللثة تنقسم من حيث شدتها إلى 3 أنواع الأول وهو الالتهاب اللثة البسيط هو المرحلة الأولى فى إصابة مرض اللثة وكثيرا ما يتسم بالنزف والحساسية الزائدة والتورم واحمرار اللثة يمكن استعمال معجون أسنان أو غسول للفم لمساعدتك فى الحد من النزف والالتهاب فى حالات المرض الخفيفة.

أما النوع الثانى هو التهاب اللثة المتوسط وهو المرحلة الثانية ويعتبر تدهورا لحالة اللثة ويصيب العظم والأربطة المحيطة بالأسنان إذا ترك دون علاج يمكنه إلحاق أضرار بالعظم والأنسجة الداعمة مما يؤدى إلى انفصال اللثة عن السن وتدهور مستوى العظم.

أما النوع الثالث وهو الأخطر وهو التهاب اللثة الحاد وفى هذه الحالة يؤدى التقدم المتواصل لالتهاب اللثة إلى فقد كبير فى العظام الداعمة وتستمر اللثة فى التراجع ثم تنفصل قد ينشأ الصديد مع استمرار فقد العظام وقد تتخلخل الأسنان وتسقط.

ولعلاج تلك الحالة يمكن استخدام تنظيف الأسنان وتتم هذا العلاج فى عيادة الطبيب ويقوم طبيب الأسنان بتنظيف الأسنان بدقة الجير من أعلى وأسفل خط اللثة.

ويمكن علاج تلك الحالة من خلال التطهير الفموى وهو عبارة عن سائل يقوم بوضعه أسفل خط اللثة يحتوى على مضادات للجراثيم، وذلك يساعد على شفاء اللثة وعودتها إلى شكلها الطبيعى من جديد.