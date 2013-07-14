مويس لمورينيو: روني؟ أنا لا أتحدث الهولندية

بدأ ديفيد مويس المدير الفني لمانشستر يونايتد الحرب الكلامية مع جوزيه مورينيو نظيره في تشيلسي، والموضوع هو واين روني.

روني طلب الرحيل عن يونايتد بشكل رسمي في الصيف، وبالتالي اهتمت عدة أندية بخدماته أبرزها تشيلسي.

وأبدى مورينيو المدير الفني لتشيلسي إعجابه بروني في أكثر من مرة، وذيل الكلمات بـ"لا أحب الحديث عن لاعبين في فرق أخرى".

ورد مويس على مورينيو فيما أبرزته صحيفة ديلي ميل اليوم السبت "أنا لا أتحدث الهولندية على ما أظن.. كلامي واضح".

وتابع "روني ليس للبيع".

وأضاف "مورينيو يقول إنه لا يحب الحديث عن لاعبين في فرق أخرى، تاريخه يقول العكس على كل حال".