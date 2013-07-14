أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة الرابعة من "الكبير أوي": "جوني" و"الكبير" يخططان للإطاحة بـ"حزلقوم" من المزاريطة

Google+ Print
الحلقة الرابعة من "الكبير أوي": "جوني" و"الكبير" يخططان للإطاحة بـ"حزلقوم" من المزاريطة الحلقة الرابعة من "الكبير أوي": "جوني" و"الكبير" يخططان للإطاحة بـ"حزلقوم" من المزاريطة

كتب : سهيلة حامد منذ 11 دقيقة

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الكبير أوي" حول بحث "جوني" و"الكبير" عن فكرة لإبعاد "حزلقوم" من المنزل نظرا للمشاكل المتلاحقة التي يسببها.

اقترحت "هدية" زوجة "الكبير"، والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، أن يقنعاه بأن عليه "ثأر" ولابد أن يرحل من المزاريطة ويتجه إلى القاهرة، وبعد تفكير أقنعاه أن "سيد زلطة" يريد قتله، وما إن علم بذلك ذهب "حزلقوم" إلى "زلطة" لمحاولة "أن يتغدى به قبل أن يتعشى زلطة به" ما أدى إلى فزع "جوني والكبير".

يذكر أن "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وهشام إسماعيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية