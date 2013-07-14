الحلقة الرابعة من "الكبير أوي": "جوني" و"الكبير" يخططان للإطاحة بـ"حزلقوم" من المزاريطة

كتب : سهيلة حامد منذ 11 دقيقة

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "الكبير أوي" حول بحث "جوني" و"الكبير" عن فكرة لإبعاد "حزلقوم" من المنزل نظرا للمشاكل المتلاحقة التي يسببها.

اقترحت "هدية" زوجة "الكبير"، والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، أن يقنعاه بأن عليه "ثأر" ولابد أن يرحل من المزاريطة ويتجه إلى القاهرة، وبعد تفكير أقنعاه أن "سيد زلطة" يريد قتله، وما إن علم بذلك ذهب "حزلقوم" إلى "زلطة" لمحاولة "أن يتغدى به قبل أن يتعشى زلطة به" ما أدى إلى فزع "جوني والكبير".

يذكر أن "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي ودنيا سمير غانم وهشام إسماعيل.