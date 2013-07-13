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"الوطن" تنشر أسماء بعض الحضور في اجتماع قيادات التنظيم العالمي لـ"الإخوان" بإسطنبول

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"الوطن" تنشر أسماء بعض الحضور في اجتماع قيادات التنظيم العالمي لـ"الإخوان" بإسطنبول "الوطن" تنشر أسماء بعض الحضور في اجتماع قيادات التنظيم العالمي لـ"الإخوان" بإسطنبول

كتب : الوطن منذ 27 دقيقة

تأكد حضور مجموعة من قيادات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، والذي يعقد حاليا سلسلة اجتماعات سرية مع حلفائه في مدينة إسطنبول بتركيا، لوضع خطة التعامل مع الأوضاع في ، بعد نجاح الثورة الشعبية في إسقاط "محمد مرسي" و"الجماعة".

ومن هؤلاء الحضور:

1- إبراهيم منير مصطفى، الأمين العام للتنظيم العالمي، مصري الجنسية.

2- محمود حسين الإبياري، الأمين العام المساعد للتنظيم العالمي، مصري الجنسية.

3- علي محمد أحمد جاويش، المراقب العام لتنظيم الإخوان السوداني.

4- إبراهيم المصري، المراقب العام لتنظيم الإخوان اللبناني، وعضو مكتب الإرشاد العالمي.

5- علي باشا عمر حاج، المراقب العام لتنظيم الإخوان في القرن الأفريقي.

6- محمد رياض شقفة، المراقب العام لتنظيم الإخوان السوري.

7- محمد فرج أحمد، القيادي في تنظيم الإخوان في كردستان.

8- زياد شفيق محيسن الراوي، المراقب في تنظيم الإخوان اليمني.

9- شيخان عبدالرحمن محمد الدبعي، القيادي في تنظيم الإخوان اليمني.

10- محمد الهلالي، النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية.

11- راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية.

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