مجموعة "ألامبرا" من "فان كليف أند آربلز"

كشفت دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arples النقاب عن إبداعات "فنتيج" و"ماجيك ألامبرا" الجديدة والتي تضم المالاكيت والماس وهي أحجار كريمة وثمينة طبيعية تتناغم مع بعضها البعض بشكل مثالي لتضفي رونقاً وجمالاً إلى رمز الحظ الشهير للدار.

ومنذ ابتكارها في العام 1968 ومجموعة "ألامبرا" تمتسي تغييرات مبهجة تختلف باختلاف ألوان الذهب والأحجار الكريمة، ومنذ العام 1973 يتم تزيين عقد ألامبرا الطويل بالمالاكيت وهي حجرة كريمة ذات جمال فريد تخترقها خطوط فاتحة وداكنة اللون. أما تموّجات الأخضر فهي ترمز إلى حيوية الطبيعة والتجدّد المستمرّ للثروة النباتية.

أما اليوم تكرّم "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arples هذه الحجرة اللعوبة بخمس قطع جديدة تضاف الى مجموعة "ألامبرا" حيث أضاف الدار عقداً، وقلادةً، وأقراط لتتناسب مع العقد الطويل والسوار اللذين عرضتهما للمرة الأولى خلال افتتاح البوتيك الجديد في ميلانو.