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مصرع جندى وإصابة آخر بجروح فى هجوم مسلح شمال العراق

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مصرع جندى وإصابة آخر بجروح فى هجوم مسلح شمال العراق مصرع جندى وإصابة آخر بجروح فى هجوم مسلح شمال العراق

قال مصدر أمنى فى محافظة كركوك بشمال العراق، اليوم السبت، إن جنديا بالجيش العراقى قتل وأصيب آخر بهجوم لمسلحين مجهولين جنوب المدينة.

وأضاف المصدر، الذى لم يشأ ذكر اسمه، أن "مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة هاجمت بأسلحة رشاشة سيارة كانت تقل جنديين من المنتسبين للفرقة 12 التابعة لقيادة عمليات دجلة بالجيش العراقى فى حى الواسطى جنوب كركوك، وأدى إلى مقتل جندى وإصابة الثانى بجروح، وكان عنصرا الجيش العراقى متوجهين إلى منزلهما فى أجازة".

وكان عنصرا أمن قد أصيبا فى انفجار عبوة فى وقت سابق من اليوم بكركوك، فى الوقت الذى شهدت المدينة تشييع جثامين 41 من قتلى تفجير استهدف مقهى ليلة أمس.

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مصر 365