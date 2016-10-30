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صور. الظهور الثاني للوجو dmc news في مهرجان القنوات الفضائية العربية

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صور. الظهور الثاني للوجو dmc news في مهرجان القنوات الفضائية العربية صور. الظهور الثاني للوجو dmc news في مهرجان القنوات الفضائية العربية

محمد رمضان ولوجو « news»

كتبت-إنجي لطفي

رصدت وكالة «ONA» ثاني ظهور للوجو قناة «dmc » بالأمس، خلال حفل توزيع جوائز مهرجان القنوات الفضائية العربية، حيث أجرى الزميل حاتم قناوي والزميلة سارة فؤاد مراسلين بالقناة الإخبارية تغطية لهذا الحفل.

فيما أجرت الزميلة سارة فؤاد لقاء خاص مع الفنان محمد رمضان عن التكريم.

وفي سياق متصل، كتب الفنان محمد رمضان علي صفحته الرسمية، فيس بوك، قائلًا: «مبروك افتتاح قناة dmc.. تمنياتي بالنجاح والتوفيق».

الجدير بالذكر أن أول ظهور القناة كان في تغطية مؤتمر شرم الشيخ الخاص بجلسات الحوار الوطني للشباب.

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أونا

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