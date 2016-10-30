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رئيس الهيئة الهندسية: عودة الخدمات لمدينة رأس غارب خلال 72 ساعة

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رئيس الهيئة الهندسية: عودة الخدمات لمدينة رأس غارب خلال 72 ساعة رئيس الهيئة الهندسية: عودة الخدمات لمدينة رأس غارب خلال 72 ساعة

>كتب إسلام جمال

أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن جميع الخدمات ستعود إلى مدينة رأس غارب، خلال 72 ساعة، وتحديداً مساء يوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن هذه الكارثة طبيعية وتحدث فى كل دول العالم، ولا دخل للدولة أو فيها.

 

وأضاف الوزير، خلال تقرير عرضه الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON E، أن الجيش تحرك إلى مدينة رأس غارب فى غضون 4 ساعات، قائلاً: "القوات المسلحة تشارك أهلها فى مواجهة الكارثة الطبيعية التى لا دخل للحكومة ولا الدولة فيها، ومساء باكر سيتم افتتاح كل الطرق فى رأس غارب، وسنقوم بترميم جميع المنشأت والمبانى وخلال 72 ساعة ستكون جميع الخدمات عادت إلى المدينة".

 


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