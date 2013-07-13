"تغيير" بالإسكندرية: أمريكا الراعى الرسمى لبقاء الإخوان

أكد إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى باسم حركة تغيير رفضه الكامل لمحاولات الخارجية الأمريكية، التدخل السافر فى الشئون الداخلية لمصر والمطالبة بالإفراج عن المعزول مرسى.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الراعى الرسمى لبقاء نظام الإخوان المسلمين فى مصر، وكل الجماعات الإرهابية بالعالم من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة التى كانت فى بقاء حكم الإخوان الذين قدموا لهم فروض الولاء والطاعة العمياء.

> وجاء فى بيان الحركة، الصادر اليوم، أن محاولات الخارجية الأمريكية التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وبالمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول، د. محمد مرسى، مرفوض، حيث تأتى هذه المحاولات فى إطار محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية المصرية، الصميمة الرافضة لجماعة فاشية تعمل من أجل مصالحها الخاصة.