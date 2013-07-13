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في مثل هذا اليوم: أسرع هاتريك في العالم...مصري!

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في مثل هذا اليوم: أسرع هاتريك في العالم...مصري! في مثل هذا اليوم: أسرع هاتريك في العالم...مصري!

في 13 يوليو 2001 حقق المصري عبد الحميد بسيوني رقما قياسيا عالميا بهاتريك تاريخي في مرمي ناميبيا.

فعلي إستاد الإسكندرية استطاع منتخب أن يسحق ضيفه المتواضع 8-2 في تصفيات كأس العالم 2002 غير أن الفوز العريض لم يشفع لأبناء محمود الجوهري في النهاية.

وكان أسطورة التدريب المصري قد قرر الإعتماد علي ميدو في الهجوم بجوار أحمد صلاح حسني، ولكن إصابة الأخير أضطرت الجنرال لإستدعاء بسيوني قبل ساعات من المباراة.

وبدأ "باسيو" اللقاء وبعد أن تقدم طارق السعيد ومحمد بركات لمصر، إنفجر مهاجم الزمالك بثلاثية في 117 ثانية فقط قبل نهاية الشوط الأول.

الطريف انها كانت المرة الأولي والأخيرة التي يسجل فيها بسيوني بقميص المصري.

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فيديو اليوم السابع

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