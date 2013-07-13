نصيحة Diane Kruger لشفاه ممتلئة

تنصح النَّجمة Diane Kruger كلّ سيِّدة بإضافة قطرة من زيت النعناع إلى ملمِّع الشِّفاه الخاصّ بها حتّى تحصل على شفاه أكثر جاذبيَّة وانتفاخاً.

فزيت النعناع له تأثير كبير في صحَّة الشفاه، وفي إكسابها الحيويَّة والانتعاش، مّا يظهرها بمظهر أكثر امتلاءً ولون وردي .