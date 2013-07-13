تنصح النَّجمة Diane Kruger كلّ سيِّدة بإضافة قطرة من زيت النعناع إلى ملمِّع الشِّفاه الخاصّ بها حتّى تحصل على شفاه أكثر جاذبيَّة وانتفاخاً.
فزيت النعناع له تأثير كبير في صحَّة الشفاه، وفي إكسابها الحيويَّة والانتعاش، مّا يظهرها بمظهر أكثر امتلاءً ولون وردي .
نصيحة Diane Kruger لشفاه ممتلئة
تنصح النَّجمة Diane Kruger كلّ سيِّدة بإضافة قطرة من زيت النعناع إلى ملمِّع الشِّفاه الخاصّ بها حتّى تحصل على شفاه أكثر جاذبيَّة وانتفاخاً.
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