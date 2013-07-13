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أرسنال يبدأ جولته الآسيوية التحضيرية في إندونيسيا

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أرسنال يبدأ جولته الآسيوية التحضيرية في إندونيسيا أرسنال يبدأ جولته الآسيوية التحضيرية في إندونيسيا

جاكرتا، (إفي): وصل فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أولى محطات جولته الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد والتي تضم فيتنام واليابان.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم السبت أن أرسنال وصل الجمعة جاكرتا وسط حفاوة من قبل المشجعين والصحفيين، وسيخوض غدا الأحد مباراة ودية أمام فريق مكون من نخبة من لاعبي كرة القدم الإندونيسيين.

وفي مؤتمر صحفي قال مدرب أرسنال، الفرنسي أرسين فينجر "نرغب في أن نظهر أسلوب كرة القدم الذي نحبه وأثق في اننا سنستمتع جميعا".

ومن ناحية أخرى، لم يرغب فينجر في التعليق على الأنباء التي تدور حول تفاوض أرسنال على ضم مهاجم ليفربول، الأوروجوائي لويس سواريز، قائلا "فترة الانتقالات تتطلب السرية والتكتم ولذا لن أجيب على أي سؤال".

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأرسنال، إيفان جازيديس، أنه يشعر بالحماس لأول زيارة للفريق إلى إندونيسيا منذ 30 عاما.

وأضاف "يمنحونا هنا دعما رائعا. لدينا مشجعين من إندونسيا على فيسبوك أكثر من أي مكان آخر في العالم".

ويعد أرسنال أول فريق إنجليزي يصل إندونيسيا هذا الصيف، حيث أن البلد الآسيوي مندرج في جولتي ليفربول وتشيلسي التحضيريتين أيضا.

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