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الحلقة الرابعة من مسلسل "حاميها حراميها": فطين يطلب الزواج من قطر الندى

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الحلقة الرابعة من مسلسل "حاميها حراميها": فطين يطلب الزواج من قطر الندى الحلقة الرابعة من مسلسل "حاميها حراميها": فطين يطلب الزواج من قطر الندى

كتب : محمد صبري منذ 10 دقائق

في الحلقة الرابعة من مسلسل "حاميها حراميها" يقوم صفوت بك بتعذيب صحفي، كشف إحدى عملياته، ويطلب من أحد رجاله أن يقتله.

يلتقي ميشو الحاوي برشدي الطوخي، أحد أكبر رؤساء العصابات، ويطلب الطوخي من الحاوي تنفيذ عملية خاصة، كاختبار لكفاءته، وينجح ميشو الحاوي في تنفيذ المهمة.

يقرر فطين أن يتقدم لطلب يد قطر الندى للزواج، ويذهب إلى المستشفى التي تعمل بها ليستطلع آراء زملائها، فيحصل على ردود متناقضة، ثم يذهب إلى منزلها، وتنشب مشاجرة بينه وبين أم قطر الندى.

مسلسل "حاميها حراميها" من إخراج عصام شعبان، وتأليف محسن رزق، وبطولة سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.

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