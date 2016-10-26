الدوري الإيطالي: يوفنتوس يستعيد توزانه.. وإنتر ينهي مسلسل الهزائم

استعاد يوفنتوس اتزانه سريعًا بعد الهزيمة على ملعب ميلان مطلع الأسبوع الحالي، وعاد فريق “السيدة العجوز” لعزف نغمة الانتصارات في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي لكرة القدم إثر فوزه الثمين 4-1 على سامبدوريا، اليوم الأربعاء، في الجولة العاشرة من المسابقة.

وقلب روما تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على مضيفه ساسولو في الشوط الثاني، لينفرد بالمركز الثاني في جدول المسابقة، مستغلًا هزيمة ميلان أمام جنوى، أمس الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد ودع إنتر ميلان دوامة الهزائم بفوز ثمين ومتأخر 2-1 على ضيفه تورينو في مباراة أخرى بنفس الجولة، التي شهدت أيضًا فوز لاتسيو على كالياري 4-1 ونابولي على أمبولي 2-0 وأتالانتا على مضيفه بيسكارا 1-0 وتعادل كييفو مع بولونيا 1-1.