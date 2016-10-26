أحمر الشفاه غير لامع Lipstuck من Wow by Wojooh

في شهر نوفمبر من هذا العام، تحتفل ماركة Wow by Wojooh بأحمر الشفاه الطويل الأمد Lipstuck.

المستحضر المفضّل لدى عشّاق هذه الماركة. تألّقي بإطلالة الشفاه الممتلئة وغير اللامعة!

أيّتها الفتيات، جهزّهن شفاهكنّ فقد حان وقت أحمر الشفاه Lipstuck! هذا المستحضر الذي أسر قلوب عميلاتنا وبات المفضّل لديهنّ، يعود ليطلّ من جديد مع 14 لوناً لا بدّ من اقتنائها. ولا يحمل أحمر الشفاه هذا إسم Lipstuck عن طريق الصدفة، فهو يبقى ثابتاً على الشفاه من الصباح وحتّى المساء من دون أي تلطيخ على الإطلاق. ومنذ إطلاق ماركة Wow by Wojooh في الأسواق بات أحمر الشفاه الأساسي هذا مستحضراً مفضّلاً لدى عميلاتنا، لذا كان لا بدّ لنا أن نقدّم لكنّ المزيد منه!

ما الذي يجعل أحمر الشفاه Lipstuck الأفضل في فئته؟ تركيبته هي الأكثر ثباتاً في الأسواق – ولا نعني هنا عبر مقاومتها للماء فقط بل للتلطيخ أيضاً. فقوامه غير اللامع والمركّز لا يترك الشفاه جافّة، بل ينعّمها ويطرّيها بفضل مكوّن سرّي معزّز بجزيئات الميكا الطبيعية. أمّا التركيز العالي للجزيئات الملوّنة فيمنحك أكثر الألوان حدّة وبروزاً، بقدرة فائقة على تأمين تغطية كاملة، ما يوفّر لوناً غنياً على الفور! تضمّ مجموعتنا 14 لوناً لا بدّ من اقتنائها – ما الذي تنتظرينه إذاً؟ إحصلي على أحمر الشفاه الطويل الأمد Lipstuck الآن!

بعض من ألواننا المفضّلة:

Sugar Tan

من منّا لا تحبّ لون نيود جميل؟ مع تحقيق التوازن المثالي بين البيج والوردي، يعتبر لون النيود غير اللامع هذا أساسياً لموسم الخريف!

Pink Passion

إطلالة جميلة باللون الوردي! للفتاة التي تعشق الشفاه الوردية الآسرة، Pink Passion هو أحمر الشفاه المناسب لها. فهو ناعم وجميل، ما يجعله المكمّل المثالي لأي إطلالة نهارية.

Fuchsia Garden

هذا اللون عنوان الجرأة! أضفي الجاذبية والجرأة على إطلالتك مع هذا اللون الوردي الساحر إن كنت تجرئين على التزيّن بألوان ساطعة.

Chili Fever

أحمر شفاه قرمزي كلاسيكي – مع لمسة مميّزة. سيضفي أحمر الشفاه القرمزي وغير اللامع هذا الحيوية والإشراق على أي إطلالة – سواء قرّرت ارتداء فستانك الأسود القصير أم تي شيرت بيضاء مع بنطال جينز!

Royal Plum

إنّه لون أرجواني رائج بامتياز. Royal Plum من ماركتنا هو اللون المثالي لمجموعة ملابسك هذا الخريف. فسواء كنت تطلّين بملابس بيضاء، بيج، بنيّة أو سوداء – سيضفي هذا اللون الأرجواني الحيوية والجمال على أيّ إطلالة.

Castana Crunch

شفاه بلون داكن تلائم الملابس الداكنة! Castana Crunch من ماركتنا هو اللون الأدكن في مجموعة Lipstuck والمثالي لتكمّلي به أيّ ثوب خريفي.