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الأناقة هي عنوان أزياء أطفالك هذا الشتاء

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الأربعاء 26-10-2016 11:52

استقبلي هذا الشتاء بروح مختلفة هذا العام، واختاري لأطفالك أزياء مميزة تحمل طابع الأناقة والرقي، جمعنا لك مجموعة مميزة من الأزياء الشتوية الأنيقة والقيمة؛ لتختاري منها ما يناسب أطفالك.
الأزياء مقدمة من: ليفل كيدز LevelKids


 طفلة ترتدي بلوزة سوداء مع تنورة من التول المزخرف برسومات ملونة مع بوط أسود.


 طفل يرتدي بدلة كاجوال سوداء باللون الأسود وكنزة باللون الأبيض مع حذاء باللون الأسود.


طفلة ترتدي كنزة باللون الأبيض مع شورت وجاكيت باللون البيج مع حذاء باللون الأسود.


طفلة ترتدي فستاناً باللون الأسود مع حذاء رياضي أبيض وجوارب منقطة بالأبيض والأسود.


طفل يرتدي قميصاً أبيض وبنطلوناً أسود مع جاكيت طويل باللون البيج وحذاء أسود.


 طفلة ترتدي بلوزة باللون الأسود مع بنطلون جينز أزرق وجاكيت زيتي وحذاء باللون الخمري.

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عن تسوق الأمهات" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق

 

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