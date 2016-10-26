«الدفاع العراقية»: حققنا انتصارات كبيرة على تنظيم داعش الإرهابي

قال المتحدث باسم قيادة الأركان العراقية المشتركة العميد يحيي رسول، إن العمليات العسكرية التي انطلقت لمعركة تحرير الموصل، في يومها العاشر حاليًا، بالإضافة إلى أن القطاعات العسكرية المشتركة فى جميع المحاور حققت انتصارات كبيرة بعد تحريرها عددًا من القري التي كان يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف رسول، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أن قوات مكافحة الإرهاب استطاعت تحرير مناطق برطله، كذلك المحور الجنوبي المتمثل فى القيارة، حيث قامت القوات بالتقدم فى تلك المناطق، وتضييق الخناق على تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأكد رسول أن المحور الشمالي نحو سد الموصل، تم السيطرة علي بعض مخازن الوقود، كذلك تطويق مناطق معمل الأدوية، ومنطقة التبادل التجاري، موضحاً أن القوات الآن علي مشارف الموصل، فيما تسير العملية وفق المخطط لها مسبقًا، مع ضرورة الحفاظ علي أرواح المدنيين وممتلكاتهم.