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منة فضالي تنهي تعاقدها مع الشركة المنتجة لمسلسل "سلسال الدم"

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الأربعاء 26-10-2016 16:34

في اشارة واضحة بأن الجزء الرابع من المسلسل الشهير "سلسال الدم"، سيكون الأخير بعكس ما يردده البعض عن عزم الشركة المنتجة تقديم جزء خامس، أعلنت الفنانة الشابة منة فضالي رسميا انهاء تعاقدها مع شركة أوسكار، فور انتهاء تصوير الجزء الرابع المقرر عرضه قريبا خارج إطار موسم دراما رمضان.
منة كتبت لجمهورها عبر حسابها الموثق بموقع فيس بوك قائلة: أحب أوضح لكل جمهوري ان تم انتهاء تعاقدي مع شركة ( اوسكار ) للإنتاج الفني بعد انتهاء تصوير مسلسل ( سلسال الدم ) الجزء الرابع ، و أتوجه بالشكر للمنتج وائل عبد الله و المنتج لؤي عبد الله و كل العاملين في شركة اوسكار على الأعمال الفنية التي قدمتها مع شركة اوسكار من خلال عقدي مع الشركة .
جمهور منة حاول أن يعرف منها خطوتها القادمة، وهل ستتعاقد مع شركة انتاج جديدة لضمان استمرار مسيرتها الفنية، ولكنها رفضت التعليق!!

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سيدتي