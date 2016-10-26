تمديد فترة التحقيق في قضية براد بيت..وهذه هي التفاصيل الجديدة

أعلن قسم خدمات الأطفال والأسرة بمقاطعة لوس أنجلوس أنه تمّ تمديد فترة التحقيق في قضية العنف الأسري الذي اتهم به براد بيت Brad Pitt بحق أطفاله، ثم التوسّع في التحقيق بالقضية ليشمل العنف اللفظي.

فبعد أن كان متوقعاً أن تنتهي التحقياقات نهاية الشهر الجاري، تبيّن لدى المحكمة أن تعنيف براد لم يقتصر على ابنه مادوكس البالغ من العمر 15 عاماً خلال رحلة العودة من فرنسا في الطائرة فقط، بل شمل أطفاله جمعياً لفظياً.

وعلى ذلك، فإنّ قسم خدمات الأطفال والأسرة سيقوم باستجواب الأطفال الـ6 من جديد، كما سيستجوب مندوبة الأمم المتحدة أنجلينا جولي Angelina Jolie، إضافة إلى جميع العاملين معهم في المنزل لتأكد من حقيقة تعنيف براد لعائلته.

يُشار إلى أنّ براد يخضع للتحقيق في قضية تعنيف ابنه مادوكس منذ أكثر من شهر، كما أنه قام حتى الآن بإجراء اختبارين للكشف عن تعاطيه المحتمل للمخدرات كما ادّعت أنجلينا إلا أن النتيجة كانت سلبية.

يذكر أن براد بيت وأنجلينا جولي تزوجا قبل سنتين في فرنسا بعد علاقة غرامية بدأت عام 2004، وانفصلا في 14 أيلول/ سبتمبر بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب الطلاق.

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