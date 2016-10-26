إليسا: نانسي عجرم حبيبة قلبي ولا مشاكل مع وائل كفوري

في الحلقة الاولى من برنامج "إنت أونلاين" عرف وسام بريدي إليسا في بداية الحلقة أنها لا تكتب الا باللغة الإنكليزية تعشق الحِكم والـquotes، وغارقة غارقة بين جبران خليل، بران ونزار قباني، ولديها 37 مليون متابع على مختلف على مواقع التواصل الاجتماعي

من بعدها تم عرض تقرير مسجل وصفها بـ"ملكة على مواقع التواصل الاجتماعي" التي تفوقت من خلالها على نجوم العالم العربي، وأنها سيطرت على جوائز مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها هاشتاغ وصل للعالمية .

أنا ونانسي عجرم

وأشارت إليسا أنها تتقبل الخسارة وتقيّم نفسها بشكل مستمر، وأوضحت "عندما طرحت ألبوم "كل يوم في عمري" شعرت أنّني تراجعت مقابل أسماء جديدة أخذت تبرز على الساحة، كالفنانة نانسي عجرم التي تفوّقت علي، وهذا الأمر أزعجني. المنافسة مطلوبة وتنفع الفنان للتفوّق على نفسه وغيره، ويومها حمّلت روتانا المسؤولية لأنها كانت تعتمد مبدأ الحصرية، ولكنني ما لبثت أن اكتشفت أنه دون مستوى ألبوم "عايشالك".

عن إنتشار فيديو سقوطها على المسرح وتعليقها وقتها "بس لموني"، قالت "عن جدّ انا مهضومة" وأضافت "من بعدي في ناس عملوها ووقعوا على المسرح وعبارة "اليسا وقعت" تصدرت نشرات الاخبار في لبنان"، أما عن عبارة " إيتس أوكي" التي ترددها دائما، فقالت إنّها تحولت الى محط كلام عندها ولأنها حولت إلى signature لن تستغني عنها، ومن بعدي استعملها كثيرون.

كما علّقت على موضوع التعليقات عليها لأنّها تكتب بالإنكليزية على "تويتر"، وقالت "معليش يلوموني. ولكنني معتادة على الكتابة بالإنكليزية ولكن هذا لا يعني انني اخجل من لغتي او لهجتي".

في فقرة إليسا على فايسبوك، وتفوق نانسي عليها، قالت "على فايسبوك، أحيانا اتجاوزها وأحيانا العكس. بيني وبين نانسي ما في مشكل. هي حبيبة قلبي وعلى تويتر هي من بعدي والأقرب إلي من حيث عدد المتابعين" .

أجنّد الفانز أحياناً في معاركي

ووفق الإحصاءات تبين أن المصريين هم اكثر متابعة لها، واللبنانيون المرتبة 10، ورداً على سؤال أوضحت أنها تنسق مع "الفانز" عندما تجد أنهم يهاجمون من قام باستفزازهم، وتطلب منهم التوقف، ملمحة أنها تطلب منهم أن يبادروا الى الهجوم على من يستفزها وعلقت "فييّ قول لأّ ولكنني افعلها قليلاً وأقول لهم تصرفوا". وتابعت "على "إنستغرام" انا لا يمكن أن أمحو التعليقات السلبية"، وعما إذا كانت تفعل ذلك لكي تدفع الفانز للهجوم على المنتقدين ردت على وسام "إذا بدك".

ووافقت أن "إنستغرام" يكشف من هم أصدقاؤها وتابعت "انا لا أنشر صور "سيلفي" ولا صور لأحذيتي إلا نادراً، وعندما تصلني هدية أنشرها لكي أشكر من قدّمها لي لكنّي ارفض الترويج للدعايات عبره مقابل المال كما يفعل البعض. انا أستخدم "إنستغرام" على أنه موقع لأموري الخاصة".

أما عن صورها العفوية على "إنستغرام" فقالت "أنا تعجبني" وعند عرض صورة سيلفي لها، علقت "كنت ارسلها لشخص يهمني أمره وعلق عليها "دخيل جمالك"، وتابعت "لا يمكن أن أنشر صورته إلا في الوقت المناسب".

وعن الصور الكثيرة لها التي تظهرها وهي نائمة، علقت "كلها من جلسات تصوير".

هكذا سيكون حفل زفافي

ورداً على سؤال عما إذا كانت سترتدي فستان العرس في الحقيقة، بعدما أطلت به مرتين في الكليبات، قالت "معقول. ولكن لا أعرف متى"، وأضافت "لم أتخيل يوماً كيف يمكن أن يكون عرسي. ربما يكون بسيطا جداً وأكتفي بفستان أبيض وليس بفستان زفاف".

وعن المواصفات التي يجب أن تتوفر في الرجل الذي تقرر إكمال حياتها معه، أجابت" من خلال معاشرته أعرف أنه هذا هو" وعن رأيها بما يقال بأنّ قرار الزواج يجب أن يتخذ في مرحلة من المراحل لأن الحب يصبح أمرأ عادياً، قالت" أنا أسمع هذا الكلام، ولكنني لم اعشه. في كل العلاقات التي مررت بها، وانا بنت عندي علاقات، لم أقل أن الحب يمكن أن ينتهي. المشاكل هي التي تنهي العلاقة وتجعلنا نكره من نحب. الحب لا يمكن ان ينتهي إذا تواجد الود ّ والاحترام والتفاهم وإذا كان الشريك يضحكنا ويسلينا". وتابعت "أكثر ما يهمني ان يهتم بي الرجل كل الوقت، والعكس صحيح، لانني من النوع الذي يحبّ التعبير، وأحب ان يكون الرجل مثلي".

أكره سناب شات

وقالت إليسا أنها لا تهتم لـ "سناب شات" ولا تحبه من منطلق أنها لا تميل لأن يتدوال الفنان أموره الخاصة.

وعن كيفية ردّ وائل كفوري على تغريدة تهنئة وجهتها إليه عبر "تويتر"، عندما أصبح أباً للمرة الثانية، قالت "اكيد ردّ. اعتقد على تويتر. ولكنني لا اعرف ماذا كتب"، فعلق وسام "ولكنني اعلم أنه لم يردّ، فأجابت "بيكون ما ردّ. ربما لم ينتبه. ربما عشقه لابنته شغلته عن كل شيء. أنا اعتقدت أنه ردّ".

ونفت وجود قطيعة بينهما، وتابعت "نحن لا نزال قريبين من بعضنا" فأشار وسام "كيف يكون هناك قرباً بينكما إذا لم يرد على تغريدتك"، فقالت "لكنه يرد على تغريدات أخرى. ويكتب لي أكثر من شغلة". ثم أشارت إلى أنها لم تهنئه في عيد ميلاده، لأنني لم أنتبه".

وائل كفوري صديقي ولكن...

ورداً على سؤال عن وجود جفاء بينها وبين وائل، وفق ما يعلق معجبوها، قالت "هذه المسألة تقديرية ولا يمكن الرد على مثل هذه التسأولات. علاقاتي بوائل من افضل العلاقت في الوسط الفني. أحبه واحترمه كثيراً، ونحن تخرجنا معا من برنامج "ستوديو الفن" ولا شائبة يمكن أن تحيط بعلاقتنا وهذا لا يعني أنه يجب أن يتغزّل بي أو أن أتغزّل به 24 ساعة لكي يكون الناس مبسوطين. من يتكهّن لست مجبرة على التبرير له".

وعما إذا كان تفوق ألبومها الاخير على ألبوم سلين ديون هو الردّ الأفضل على الشعراء والملحنين الي غنتقدوه، قالت "أن لا أشتغل لكي أرد على أحد، بل نجاحي هو الذي يردّ. من يقوم بمهاجمة الألبوم قبل طرحه في السوق هل يجل أن أردّ عليه! وهل هو شخص موضوعي وهو هل يحترم كلمته عندما يكتب شعراً. كلا بالتأكيد".

كما أشارت أنها لا تهنىء الفنانين عندما يطرحون أعمالاً جديدة، وقالت "بحسب قربي منهم أيضاً".

في فقرة دكتور أونلاين، قال الدكتور نبيل خوري صريحة، واضحة، لديها قابلية اجتماعية هائلة، شعبوية وقادرة على إقناع الناس بوجة نظرها.

كما طرحت عليها مجموعة أسئلة من خلال السوشيال ميديا، فقالت إن أجمل ذكريات الطفولة تعود إلى مرحلة المدرسة الداخلية، كما اوضحت أنها تختار أغانيها بنفسها لأنها تتبع إحساسها، ورفضت اقتراح اعتماد رقم خاص للتواصل مع "الفانز"، واختارت أن تكون وزيرة في وزارة السياحة أو الداخلية، كما اختارت التمثيل إلى جانب أندي غارسيا، ولكنها اشارت إلى أنها لا ترغب بالتمثيل، وإعتبرت أنها تدين بالفضل لأهلها.

وفي النهاية نفت اليسا وجود ديو مشترك مع الفنان عمرو دياب.

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